Россияне атаковали аптеку в Харькове: 7 пострадавших, среди них двое детей
Вечером 19 ноября русские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, в результате атаки повреждены помещения аптеки и расположены рядом магазины.
Всем семью пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают экстренные службы. Полицейские документируют последствия российских обстрелов и изымают вещественные доказательства.
Следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, что в Киеве в результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасателям удалось спасти двух человек, среди которых подросток. В нескольких районах столицы возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и постройки.