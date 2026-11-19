Фото: полиция Харьковской области

Вечером 19 ноября русские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, в результате атаки повреждены помещения аптеки и расположены рядом магазины.

Всем семью пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы. Полицейские документируют последствия российских обстрелов и изымают вещественные доказательства.

Следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, что в Киеве в результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасателям удалось спасти двух человек, среди которых подросток. В нескольких районах столицы возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и постройки.