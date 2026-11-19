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В Киеве завершили аварийный ремонт теплосети на улице Большой Васильковской. После замены поврежденного участка возобновили подачу теплоносителя в дома Печерского, часть Голосеевского и Шевченковского районов

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .

Аварийно-восстановительная бригада предприятия заменила поврежденный участок теплосети, подготовила его к запуску и заполнила магистраль теплоносителем.

Управители жилых домов налаживают работу внутридомовых систем отопления.

Напомним, что в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах Киева часть потребителей осталась без отопления из-за повреждения теплосети на улице Большой Васильковской. Коммунальщики производят аварийный ремонт. Возобновить теплоснабжение планируется к 14:00 19 ноября.