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В Киеве в результате российской атаки 19 ноября погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Четырех пострадавших медики госпитализировали. Обломки российских беспилотников падали в нескольких районах столицы, в том числе в центре города

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, в Подольском районе, по предварительным данным, погиб человек. В общей сложности по состоянию на 17:05 известно о пяти пострадавших, четверо из них находятся в больницах.

Также обломки БПЛА рухнули на открытой территории в Шевченковском районе столицы. Затем там зафиксировали еще одно место падения обломков.

В результате повреждено более десяти автомобилей.

Кроме того, взрывной волной повредило остекление окон Владимирского собора и постройки одного из иностранных посольств.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что в день 19 ноября в Киеве прогремели взрывы. В столице работали силы противовоздушной обороны.