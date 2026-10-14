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14 октября 2026, 08:14

На Днепропетровщине из-за вражеских ударов погибли два человека, среди пострадавших – ребенок

14 октября 2026, 08:14
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Фото: ОВА
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С вечера 13 октября российские войска совершили более 10 атак на Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще шестеро, в том числе ребенок, получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждены предприятия и автомобили. Ранение получил 49-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Павлограде из-за пожара, вызванного атакой, погиб человек. Госпитализированы двое пострадавших в состоянии средней тяжести – 45-летний мужчина и 58-летняя женщина. Еще два человека, в том числе 11-летний мальчик, будут лечиться амбулаторно.

На Никопольщине под ударом оказались райцентр и Мировская громада, погиб человек.

В Синельниковском районе враг целил по Яворницкой и Николаевской громадам: поврежден частный дом. Пострадала 41-летняя женщина, но от госпитализации она отказалась.

Напомним, вечером 13 октября и ночью российские войска атаковали Хмельнитчину беспилотниками. Горели предприятия, АЗС и дом, есть пострадавшие.

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