В Ровенской области 14-летняя девушка отравила и задушила военного

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В Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 14-летней девушки, обвиняемой в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась в Telegram с гражданином РФ, действовавшим по указанию работника ФСБ. Девушке предложили убить украинского военного, пообещав организовать ее выезд на подконтрольную врагу территорию.

30 января девушка прибыла в арендованную квартиру, где подготовила алкоголь с добавлением наркотического вещества – метадона. Вещество, как утверждают правоохранители, оно получило от заказчиков через логистическую компанию.

Впоследствии в дом пришел 27-летний военнослужащий, с которым девушка познакомилась в мессенджере примерно за десять дней до преступления. После употребления смеси мужчина потерял сознание.

Находясь на видеосвязи с куратором, несовершеннолетняя задушила военного. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Сотрудники уголовного розыска задержали девушку. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Девушку также подозревают в поджоге военного автомобиля

Как установили следователи, 11 ноября несовершеннолетняя по заказу РФ подожгла в Ровно военный автомобиль Opel Campo. За это ей обещали 1000 долларов, но денег она не получила.

Кроме того, в отношении девушки расследовали производство по фактам государственной измены в условиях военного положения, препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Этот обвинительный акт также был направлен в суд.

Досудебное расследование по делу об убийстве завершено. За инкриминируемым преступлением девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, летом в СБУ заявили об активизации попыток российских спецслужб ликвидировать украинских военных из-за "медовых ловушек". По данным ведомства, с начала 2026 года удалось предотвратить более 50 таких попыток.