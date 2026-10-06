В Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки
В Житомирской области семья стала жертвой ограбления. Оказалось, что злоумышленница – работница клининговой компании.
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, несколько месяцев 39-летняя женщина несколько раз в неделю убирала в частном доме. Хозяева доверяли работнице и на время уборки оставляли ее там одну. Женщина узнала, где ее клиенты хранят деньги и ценные вещи.
Впоследствии уборщица украла украшения и деньги. В общей сложности она "заработала" около 24 тысяч гривен. Свою вину женщина признала и объяснила финансовыми трудностями.
"Правоохранители изъяли у женщины часть похищенных средств, а также выяснили, что чужие золотые украшения она продала. Судом ей была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно действующему законодательству обвиняемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", - говорят в полиции.
Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.