В Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, несколько месяцев 39-летняя женщина несколько раз в неделю убирала в частном доме. Хозяева доверяли работнице и на время уборки оставляли ее там одну. Женщина узнала, где ее клиенты хранят деньги и ценные вещи.

Впоследствии уборщица украла украшения и деньги. В общей сложности она "заработала" около 24 тысяч гривен. Свою вину женщина признала и объяснила финансовыми трудностями.

"Правоохранители изъяли у женщины часть похищенных средств, а также выяснили, что чужие золотые украшения она продала. Судом ей была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно действующему законодательству обвиняемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.