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06 октября 2026, 21:55

В Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки

06 октября 2026, 21:55
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Фото: Национальная полиция
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В Житомирской области семья стала жертвой ограбления. Оказалось, что злоумышленница – работница клининговой компании.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, несколько месяцев 39-летняя женщина несколько раз в неделю убирала в частном доме. Хозяева доверяли работнице и на время уборки оставляли ее там одну. Женщина узнала, где ее клиенты хранят деньги и ценные вещи.

Впоследствии уборщица украла украшения и деньги. В общей сложности она "заработала" около 24 тысяч гривен. Свою вину женщина признала и объяснила финансовыми трудностями.

"Правоохранители изъяли у женщины часть похищенных средств, а также выяснили, что чужие золотые украшения она продала. Судом ей была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно действующему законодательству обвиняемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.

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