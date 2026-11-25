На Волыни судили 44-летнего мужчину. Он избил спиканку, и все это видел ее маленький сын

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел летом этого года в городе Владимире, в одной из квартир многоквартирного дома. Мужчина во время ссоры избил сожительницу. Женщина получила гематому и перелом ребра. Избиение произошло на глазах у малолетнего сына потерпевшей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет исправительных работ за вычетом в доход государства 10 процентов из суммы его заработка.

Напомним, в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.