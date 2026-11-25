Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия женщина организовывала закрытые онлайн-трансляции на платформах для взрослых с участием ребенка, а изготовленные материалы распространялись в интернете, в том числе на форумах в даркнете.

Обвинительный акт по матери троих детей ювенальные прокуроры направили в суд 13 ноября 2026 года.

По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась с 2021 года по июль 2022-го. Женщина привлекала собственную дочь в закрытые онлайн-трансляции на платформах для взрослых. В тот момент девочке было примерно 10–11 лет.

Пользуясь доверием ребенка, его психологической и материальной зависимостью, мать оказывала на него психологическое давление и принуждала к действиям сексуального характера перед камерой.

Изготовленные в ходе трансляций материалы сексуального насилия над ребенком в дальнейшем распространялись в интернете, в том числе на форумах в даркнете.

Женщина обвиняется в сексуальном насилии в отношении малолетнего лица, изготовлении и распространении порнографических материалов, в частности детской порнографии (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 301, ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины ей грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Пострадавшую, которой сейчас 15 лет, а также двух других малолетних детей, женщины изъяли из опасной среды и устроили в патронатную семью.

Напомним, в Киеве будут судить 38-летнего мужчину, который целенаправленно знакомился с несовершеннолетними девушками из материально незащищенных семей, склонял их к интимным отношениям, а покупал подарки, телефоны и давал деньги.