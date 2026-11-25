Фото: Херсонская областная прокуратура

Жителям Херсонщины заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, мужчина вступил в должность в оккупационной администрации Чаплинки и отвечал за внутреннюю политику, земельные отношения и другие сферы

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в сентябре 2024 года 36-летний мужчина вступил в должность так называемого "заместителя главы Чаплынского муниципального округа Херсонской области по внутренней политике".

В соответствии со своими функциональными обязанностями он занимался вопросами внутренней политики, а также курировал сферы земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и продовольственной политики.

Кроме того, подозреваемый отвечал за гражданскую оборону, чрезвычайные ситуации, мобилизационную работу и безопасность на территории так называемого "Чаплинского муниципального округа".

Также мужчина возглавляет оккупационную "комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав". Он координирует и контролирует его деятельность, председательствует на заседаниях, в ходе которых административные дела рассматриваются по законодательству РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной и Бериславской окружной прокуратур мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.