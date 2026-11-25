В Киеве мужчина присвоил почти 4 млн грн в криптовалюте из наследственного кошелька
Столичные полицейские разоблачили мужчину, которого подозревают в присвоении криптоактивов почти на 4 млн гривен. Деньги в Bitcoin и других криптовалютах женщина унаследовала после смерти отца, а доступ к кошельку доверила знакомому семье
Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .
По данным следствия, после смерти отца женщине остался аппаратный криптовалютный кошелек со значительным объемом активов, преимущественно у Bitcoin. Однако у нее не было необходимых технических знаний, чтобы самостоятельно восстановить к нему доступ.
Поэтому женщина обратилась за помощью к знакомому семье, работавшему системным администратором и позиционировавшему себя специалистом в сфере криптовалют. Мужчина предложил восстановить доступ к кошельку в обмен на определенный процент от имеющихся активов.
Получив конфиденциальные данные потерпевшей, фигурант начал постепенно пересказывать криптовалюту на собственный аккаунт и другие подконтрольные ему кошельки.
По информации правоохранителей, несанкционированные операции продолжались с мая 2025 года по март 2026 года. Об исчезновении средств женщина узнала в апреле 2026 года, когда проверила баланс криптогаманца. Вместо унаследованных активов там осталось около 1,35 доллара.
Общая сумма присвоенных криптоактивов составляет около 4 млн гривен.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.