Фото: полиция Киева

Столичные полицейские разоблачили мужчину, которого подозревают в присвоении криптоактивов почти на 4 млн гривен. Деньги в Bitcoin и других криптовалютах женщина унаследовала после смерти отца, а доступ к кошельку доверила знакомому семье

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, после смерти отца женщине остался аппаратный криптовалютный кошелек со значительным объемом активов, преимущественно у Bitcoin. Однако у нее не было необходимых технических знаний, чтобы самостоятельно восстановить к нему доступ.

Поэтому женщина обратилась за помощью к знакомому семье, работавшему системным администратором и позиционировавшему себя специалистом в сфере криптовалют. Мужчина предложил восстановить доступ к кошельку в обмен на определенный процент от имеющихся активов.

Получив конфиденциальные данные потерпевшей, фигурант начал постепенно пересказывать криптовалюту на собственный аккаунт и другие подконтрольные ему кошельки.

По информации правоохранителей, несанкционированные операции продолжались с мая 2025 года по март 2026 года. Об исчезновении средств женщина узнала в апреле 2026 года, когда проверила баланс криптогаманца. Вместо унаследованных активов там осталось около 1,35 доллара.

Общая сумма присвоенных криптоактивов составляет около 4 млн гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.