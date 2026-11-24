Охреневший путин

Охреневший путин

Фото: из открытых источников

Казалось бы, почему вдруг на 5 году бездарной "специальной операции” – путин вдруг стал еще более наглым и самоуверенным? Несмотря на полтора миллиона потерь в живой силе и десятки тысяч единиц техники, он так и не взял Малую Токмачку. Но при этом стал еще жестче и наглее в своих требованиях, чем в прошлом году. Что же такого произошло в 2026 году, чтобы он окончательно охренел?

А произошло два события. Первое в феврале. Тогда после введения санкций Трампом против Индии вся российская верхушка офигела. Бюджет уже и так за два месяца исчерпал годовой дефицит. Все сошлись на том, что нужно садиться за реальные переговоры. И начали в этом убеждать путина. Диктатор склонен прислушиваться к своему окружению, но делает это очень медленно. Поэтому пока путин ходил в раздумьях, началась иранская война, нефть и российский бюджет улетели в космос. После такого подарка судьбы трудно не поверить в свою богоизбранность, что, собственно, и произошло с путиным. Будучи помешанным на разном символизме, он воспринял это как "высший знак” правильности всех его действий.

Второе событие – парламентские выборы. Российская власть так нервничала по этому поводу, что на всякий пожарный сняла с выборов и так непроходную партию "Яблоко”. В целом, учитывая усталость российского общества от войны и ожидание возможной мобилизации, казалось, что выборы пройдут далеко не гладко. Однако таких спокойных и мирных выборов у путина не было очень давно. Я убежден, что даже он был шокирован тем, насколько все прошло гладко. Он побаивался объявлять полноценную мобилизацию из-за возможной реакции общества. Оказалось, что общество полностью подвластно его решениям. И он может продолжать класть сотнями тысяч своих орков на фронте для достижения цели.

На этом фарт путина не заканчивается. Ожидалось, что после поражения на довыборах в США Трамп быстрее приступит к решению иранского вопроса. Либо через усиление боевых действий и выход на соглашение, либо просто выход на соглашение. На самом же деле не произошло ни первого, ни второго. При том, что сам Иран очень хотел бы договориться, поскольку страдает в экономическом плане. Но Трамп принял решение сохранять блокаду, что оттягивает завершение войны на месяцы. И дарит месяцы очень дорогой нефти и, соответственно, колоссальных доходов в бюджет путина.

Так что представьте, как можно "охереть” от таких подарков судьбы. О каких соглашениях или компромиссах может идти речь, когда, кажется, высшие силы должны помочь путину достичь своих больных политических целей. Но фарт имеет свойство заканчиваться. Как в азартной игре: чем дольше играешь, тем больше шанс проиграть. Я думаю, именно это и произойдет. Об этом в другом посте.