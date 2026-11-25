Фото: МВД Украины

За десять месяцев 2026 года украинская полиция получила более 70 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. В то же время эта статистика не отражает реального количества таких случаев, ведь значительная часть пострадавших умалчивает о насилии и не обращается за помощью

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает RegioNews .

По ее словам, домашнее насилие часто носит латентный характер, поэтому официальная статистика не охватывает всех пострадавших.

"В то же время это, очевидно, не полная картина, ведь домашнее насилие носит латентный характер и часто умалчивается. Главное, о чем мы будем говорить в течение этих 16 дней, - насилие нельзя толеровать или замалчивать. За помощью нужно обращаться", - подчеркнула Екатерина Павличенко в рамках кампании "16 дней против насилия".

При обращении полицейские выясняют обстоятельства происшествия и оценивают риски для пострадавшего человека. Если существует непосредственная угроза его жизни или здоровью, правоохранители могут вынести срочное запретительное предписание.

Такое предписание, в частности, может обязать обидчика покинуть квартиру или запретить ему контактировать с пострадавшим человеком.

В МВД отмечают: если вы подверглись домашнему насилию или стали его свидетелем, нужно звонить в полицию по номеру 102.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.