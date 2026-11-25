В Киеве женщина похитила у работницы ателье почти 70 тысяч гривен
В Киеве полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже около 70 тысяч гривен у работницы ателье. Злоумышленница узнала о наличии у швеи большой суммы наличных, подслушав ее телефонный разговор, и воспользовалась случаем, чтобы похитить деньги
Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, подозреваемая случайно услышала разговор сотрудницы ателье по телефону. Женщина рассказывала, что имеет при себе значительную сумму наличных денег, которую планирует отнести к пункту обмена валют.
Злоумышленница дождалась момента, когда швея вышла из помещения, после чего вытащила деньги из ее сумки и скрылась.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Ею оказалась местная жительница, ранее уже судимая за имущественные преступления. В ходе следственных действий правоохранители изъяли часть похищенных средств.
Женщине грозит до восьми лет лишения свободы за воровство, совершенное в условиях военного положения.
Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.