Фото: полиция Киева

В Киеве полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже около 70 тысяч гривен у работницы ателье. Злоумышленница узнала о наличии у швеи большой суммы наличных, подслушав ее телефонный разговор, и воспользовалась случаем, чтобы похитить деньги

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, подозреваемая случайно услышала разговор сотрудницы ателье по телефону. Женщина рассказывала, что имеет при себе значительную сумму наличных денег, которую планирует отнести к пункту обмена валют.

Злоумышленница дождалась момента, когда швея вышла из помещения, после чего вытащила деньги из ее сумки и скрылась.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Ею оказалась местная жительница, ранее уже судимая за имущественные преступления. В ходе следственных действий правоохранители изъяли часть похищенных средств.

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы за воровство, совершенное в условиях военного положения.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.