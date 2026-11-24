Разглашение операции в Ливии может создать проблемы для Украины

То, что мы смогли поразить на востоке Ливии российский корвет, – очень хорошо. Это действительно успешная операция, которую в военном плане некоторые уже даже назвали новейшим Перл-Харбором

То, что мы смогли поразить на востоке Ливии российский корвет, – очень хорошо. Это действительно успешная операция, которую в военном плане некоторые уже даже назвали новейшим Перл-Харбором

Спутниковый снимок российского корвета Меркурий в гавани Бенгази (Ливия) после атаки украинских беспилотников

Но то, что об этой операции публично рассказывает президент, – это плохо. Потому что зачем? Тактика: бить, но официально не признавать, давно испытана Израилем. И это правильная тактика, потому что она дает больше возможностей для неформального сотрудничества. Ну, и второе – наоборот, не дает поводов для официальных дипломатических демаршей. Помните: "У нас нет ядерного оружия, но если будет нужно, мы его применим?". "Работай в тишине, пусть твой успех сам создаст шум", – писал Оушен.

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