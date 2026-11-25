Фото: полиция Черкасской области

В Умани Черкасской области 38-летнему местному жителю сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Мужчина за 6 тысяч долларов обещал помочь в оформлении документов для получения третьей группы инвалидности

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По данным следствия, житель Умани уверял, что может повлиять на должностных лиц одного из учреждений здравоохранения города. За вознаграждение он обещал организовать изготовление медицинских документов, необходимых для получения другим лицом третьей группы инвалидности.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность мужчины. Его задержали при получении части оговоренной суммы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 116 480 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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