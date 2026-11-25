На Житомирщине женщина потеряла деньги из-за "соцпомощи"
В Житомирской области аферисты обчистили карточки местных жителей. Правоохранители предупреждают о схемах
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
44-летняя местная жительница пыталась пройти верификацию на онлайн-платформе, где ее родственница разместила объявление о продаже недвижимости, указав номер. Затем у Viber женщина получила сообщение якобы от технической поддержки сервиса с просьбой перейти по ссылке и подтвердить свои данные. Открылась страница, похожая на окно входа в банковское приложение, где она ввела логин и пароль.
Однако в результате в Telegram женщине написали незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка. Они убедили женщину, что ее деньги под угрозой, и давали ей указания по переводам между карточками. В результате они получили доступ к ее счету и украли более 100 тысяч гривен.
58-летняя местная жительница тоже стала жертвой мошенничества. Ей позвонила по телефону незнакомка и заявила, что на нее якобы оформлен кредит. В результате мошенники выманили у женщины 16 тысяч гривен.
Напомним, ранее по делу сети мошеннических колл-центров правоохранители установили еще три эпизода преступной деятельности. Пострадавшими стали граждане Литвы, а сумма ущерба по новым эпизодам превышает 1,3 млн грн.