Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

44-летняя местная жительница пыталась пройти верификацию на онлайн-платформе, где ее родственница разместила объявление о продаже недвижимости, указав номер. Затем у Viber женщина получила сообщение якобы от технической поддержки сервиса с просьбой перейти по ссылке и подтвердить свои данные. Открылась страница, похожая на окно входа в банковское приложение, где она ввела логин и пароль.

Однако в результате в Telegram женщине написали незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка. Они убедили женщину, что ее деньги под угрозой, и давали ей указания по переводам между карточками. В результате они получили доступ к ее счету и украли более 100 тысяч гривен.

58-летняя местная жительница тоже стала жертвой мошенничества. Ей позвонила по телефону незнакомка и заявила, что на нее якобы оформлен кредит. В результате мошенники выманили у женщины 16 тысяч гривен.

Напомним, ранее по делу сети мошеннических колл-центров правоохранители установили еще три эпизода преступной деятельности. Пострадавшими стали граждане Литвы, а сумма ущерба по новым эпизодам превышает 1,3 млн грн.