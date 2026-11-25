Пока Москва в Шэньчжэне подписывает "декларации мира", Государственная дума тихо проголосовала за свои подлинные намерения. Бюджет России на 2027–2029 годы не оставляет никаких иллюзий, демонстрируя, что Россия и дальше планирует войну

Пока Москва в Шэньчжэне подписывает "декларации мира", Государственная дума тихо проголосовала за свои подлинные намерения. Бюджет России на 2027–2029 годы не оставляет никаких иллюзий, демонстрируя, что Россия и дальше планирует войну

Иллюстративное фото: из открытых источников

Бюджет составит 43,3 трлн рублей, а прожиточный минимум – 20,2 тысячи рублей.

На "национальную оборону" в 2027 году заложено 17,15 трлн рублей –рекордные 35% всех расходов. Каждый третий рубль российского бюджета пойдет на войну.

Еще 4,6 трлн рублей получат МВД, Росгвардия, Следственный комитет, ФСБ и пенитенциарная система. В общей сложности армия и силовые структуры забирают 44% бюджета – почти половину всех денег страны.

Еще более показательна динамика. В этом году на оборону тратят 12,9 трлн рублей, а в следующем потратят на треть больше. Год назад Кремль сам планировал выделить на 2027 год 13,6 трлн, а теперь добавил еще 3,6 трлн сверху.

То есть Россия в долгосрочной перспективе вовсе не готовится к миру. Напротив, на 2028 год заложено 16,6 трлн рублей, на 2029-й – 16,3 трлн. Иными словами, Россия уже сейчас расписала войну как минимум на три года вперед. Первый заместитель министра обороны Горнин даже похвастался, что оборонный бюджет на этот период уже сформирован.

Платят за это, как всегда, обычные россияне. Расходы на здравоохранение сокращают до 1,81 трлн рублей, на социальную поддержку и пенсии – на 6%, на ЖКХ – на 8%. На армию Москва потратит в 9,5 раза больше, чем на медицину, и примерно в десять раз больше, чем на образование. Параллельно вводятся новые налоги, которые должны принести еще 1,5 трлн рублей. Даже с учетом этих поступлений дефицит составит 5,4 трлн рублей, поэтому часть войны будут финансировать за счет заимствований и средств Фонда национального благосостояния.

Теперь сопоставьте этот документ с заявлениями о "готовности к переговорам". Никто не закладывает в бюджет 50 трлн рублей на три года войны, если собирается завершать ее в ближайшее время. Никто не сокращает расходы на больницы ради танков, если уже договорился о мире. Бюджет – самый честный документ любого государства, потому что цифрами в нем не соврешь. Слова Кремля о мире адресованы Вашингтону и его союзникам в Европе. А реальные цифры – собственному военно-промышленному комплексу.

Отсюда простой вывод для наших партнеров. Давление на Москву должно быть экономическим, потому что именно экономика сейчас является самым слабым местом этой машины. Каждая санкция против нефти, банков и флота бьет по тем самым 17 трлн рублей. И каждый день, когда Украина удерживает фронт, заставляет Кремль все дороже платить за войну, которую он не собирается останавливать.

Также стоит учитывать, что часть военных расходов Россия скрывает в других статьях бюджета и закрытых разделах. Поэтому реальная сумма, вероятнее всего, еще выше. При этом незначительное снижение расходов в 2028–2029 годах Кремль может преподносить как "сигнал к миру", хотя уровень затрат по-прежнему остается военным.