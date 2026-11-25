В Одессе в результате российского удара частично разрушен частный дом
В Одессе 25 ноября в результате очередного российского удара частично разрушен частный жилой дом
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .
На месте работают спасатели, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что российские войска 25 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате попадания в Слободском районе пострадал 26-летний мужчина. Еще один удар был зафиксирован в Индустриальном районе города.
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