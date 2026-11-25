Фото: Олег Кипер

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

На месте работают спасатели, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что российские войска 25 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате попадания в Слободском районе пострадал 26-летний мужчина. Еще один удар был зафиксирован в Индустриальном районе города.