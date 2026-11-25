Громких событий во внутренней политике Украины нет. А вот внутриполитическая борьба обострилась

Громких событий во внутренней политике Украины нет. А вот внутриполитическая борьба обострилась

Фото из открытых источников

Происходит это в информационной сфере. На прошлой неделе была информационно-политическая атака НАБУ и САП. Первый "ответ" антикоров (лагерь антикоррупционных активистов; журналистов и СМИ, поддерживающих НАБУ и САП) был еще на прошлой неделе. 18 ноября в Украинской правде появилась статья Михаила Ткача "Коалиция решительных". Кто на самом деле атакует НАБУ и САП". Свою статью Михаил Ткач завершил драматическим выводом: "либо в течение следующих месяцев НАБУ и САП разрушат Карфаген, либо Карфаген с помощью других фигурантов коррупционных разоблачений (публичных и не очень) разрушит НАБУ и САП".

На этой неделе контратака "антикоров" продолжилась. Видимо, стало очевидным, что эффект первого "ответа" был недостаточным.

Утром 24 ноября в Украинской правде появилась статья-расследование о Давиде Арахамии от имени Центра противодействия коррупции. А поздно вечером 24 ноября "Украинская правда" опубликовало на Ютубе большое видеоинтервью с руководителем САП Александром Клименко. Сегодня цитаты из этого интервью разгоняются за СМИ, поддерживающие НАБУ и САП.

Сейчас это чисто тактическая борьба, борьба за влияние на общественное мнение.

Однако отмечу любопытную тенденцию. Главной мишенью в атаке "антикоров" стал Давид Арахамия. Из него "лепят" нового "Ермака". С одной стороны, это уже обычная политтехнология. С другой стороны, пожалуй, в лагере антикоров именно его считают самой опасной для них фигурой, которая может быть теневым лидером неформальной коалиции, воюющей с НАБУ и САП.

Еще одна информационная и политическая атака проходит против Виталия Кима, министра по делам ветеранов. Появилась электронная петиция за его отставку, которая уже собрала более 25 тысяч голосов. В Верховной Раде депутаты от Европейской солидарности зарегистрировали проект постановления об увольнении Кима с должности министра. Поскольку тему увольнения Кима поднимают политические оппоненты президентской команды, можно спокойно прогнозировать, что Кима с должности министра не уволят.

Но нужно понимать, почему такая атака началась. Формальным поводом для этого стали неудачные высказывания Кима в интервью РБК-Украина, вызвавшие резкую критику представителей ветеранского сообщества. А дальше на этот счет уже воспользовались представители оппозиции. Однако и в истории с Виталием Кимом также можно увидеть "след" темы Арахамии. Кима разные источники связывают с Арахамией. Да и он сам не отрицает, что они знакомы, еще из Николаева, оба родом. Очень популярна версия, что именно Арахамия пролоббировал назначение Кима в правительство. Поэтому вероятно, что бьют у Кима, но метят у того же Арахамию.

Кто победит в этом информационно-политическом противостоянии? Сейчас и в ближайшей перспективе – никто. НАБУ и САП продолжат антикоррупционные расследования. И Карфаген не будет разрушен, хотя и будет основательно потрепан.

И Ким и Арахамия останутся в своих формальных и неформальных статусах, если против них не возникнут прямые и юридически обоснованные подозрения в коррупции и нарушении закона. Уголовное дело (производство) против Арахамии, инициируемое Центром противодействия коррупции, еще не является таким расследованием. Это лишь сугубо процессуальный повод для того, чтобы подтолкнуть и Офис Генпрокурора и НАБУ для прямого расследования действий Арахамии, в частности, по делу о незаконных выплатах депутатам. Примечательно, что руководитель САП Александр Клименко очень осторожно отреагировал на эту тему (впрочем, как и большинство других политически щекотливых тем) в интервью "Украинской правде".

Почему никто не победит в противостоянии между антикоррупционерами и их противниками как минимум до завершения войны?

Коалиция против НАБУ и САП не сможет остановить антикоррупционные расследования, в том числе и потому, что продолжение этих расследований потребует значительная часть общества, за ними будут внимательно следить наши международные партнеры. И они будут блокировать любые попытки прекратить эти расследования или ограничить полномочия НАБУ и САП.

Но вряд ли можно ожидать и полной победы НАБУ и САП в этом противостоянии. Очень похоже, что у них не так много прямых доказательств юридических против своих противников. Нет и политического ресурса, чтобы сдерживать своих противников, а для того чтобы их убрать вообще возможностей нет. Рассмотрение этих дел (по спецоперации Карфагена) может затянуться на длительное время.

Результат этого противостояния будет определяться после послевоенных выборов и в зависимости от их результатов. В качестве своеобразного политического арбитра в этом противостоянии выступят украинские избиратели.