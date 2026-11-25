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Киевводоканал призвал жителей столицы бережно пользоваться водой из-за значительной нагрузки на оборудование в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру

Об этом говорится на странице Киевводоканала в Facebook, передает RegioNews.

"Оборудование испытывает значительные нагрузки, поэтому сейчас особенно важно обеспечить максимально стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения", – подчеркнули в Киевводоканале.

Также предприятия и крупные потребители просят сократить использование воды в производственных процессах и отложить работы, требующие значительных объемов водопотребления.

В Киевводоканале отмечают, что это поможет поддержать стабильную работу систем водоснабжения и водоотвода столицы.

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