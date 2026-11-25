Киевлян просят экономить воду: что происходит с водоснабжением
Киевводоканал призвал жителей столицы бережно пользоваться водой из-за значительной нагрузки на оборудование в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру
Об этом говорится на странице Киевводоканала в Facebook, передает RegioNews.
"Оборудование испытывает значительные нагрузки, поэтому сейчас особенно важно обеспечить максимально стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения", – подчеркнули в Киевводоканале.
Также предприятия и крупные потребители просят сократить использование воды в производственных процессах и отложить работы, требующие значительных объемов водопотребления.
В Киевводоканале отмечают, что это поможет поддержать стабильную работу систем водоснабжения и водоотвода столицы.
Читайте также: Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам