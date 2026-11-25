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Народный депутат Александр Куницкий заявил, что в Киеве на него напали представители ТЦК при попытке выяснить причины задержания мужчины

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение нардепа, передает RegioNews.

По словам парламентария, конфликт произошел, когда он попытался выяснить обстоятельства задержания мужчины группой военных.

Во время спора один из них забрал у депутата телефон, другие окружили его и некоторое время не отпускали.

Конфликт прекратился после того, как Куницкий показал удостоверение народного депутата. После инцидента он обратился в полицию с заявлением о преступлении.

Об этом нардеп сообщил в соцсетях, опубликовав видео конфликта. Он также подверг критике практику задержания мужчин в общественном транспорте.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, более двух лет находившийся за границей, в ноябре вернулся в Украину.

Как известно, в сентябре 2024 года Александр Куницкий уехал из Украины в служебную командировку в США, которая должна была длиться неделю. Его целью было углубление межпарламентского сотрудничества. Однако после завершения командировки нардеп не вернулся.

Согласно официальным декларациям, с октября 2024 года Куницкий бесплатно проживал в Канаде в квартире площадью 43 квадратных метра, принадлежащей иностранной гражданке.

В 2025 году депутат пропустил все заседания Верховной Рады. Из-за отсутствия на пленарных заседаниях ему не начисляли и не выплачивали депутатскую заработную плату.

Несмотря на продолжительное пребывание за границей, Куницкий сохранил депутатский мандат. Для его прекращения необходимые предусмотренные законом основания и соответствующая процедура.