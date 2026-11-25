Вражеский дрон попал в промышленное предприятие на Полтавщине
В ночь на 25 ноября российский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Полтавском районе. В результате попадания на территории объекта возник пожар
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.
По его словам, вражеский БпЛА попал по территории одного из промышленных предприятий.
На место происшествия прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работавшие над ликвидацией пожара.
Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники разных типов.
Российские дроны убили двух человек на Сумщине: еще трое пострадалиВсе новости »
25 ноября 2026, 07:52Россияне атаковали маршрутку на Харьковщине: погиб человек, еще семеро ранены (Обновлено)
25 ноября 2026, 07:21Россия атаковала Белую Церковь: погиб мужчина, повреждены "Эпицентр" и "Новая почта"
25 ноября 2026, 07:06
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
Игнорируют диагнозы и медсправки: что делать, если ВЛК признала вас годным к военной службе
25 ноября 2026, 11:24Пока Кремль говорит о мире, Россия закладывает триллионы на войну до 2029 года
25 ноября 2026, 10:58Киевлян просят экономить воду: что происходит с водоснабжением
25 ноября 2026, 10:49Колцентр в частном доме: в Винницкой области разоблачили масштабную мошенническую схему
25 ноября 2026, 10:36Гончаренко заявил о давлении антикоррупционных органов на членов ВСК Верховной Рады
25 ноября 2026, 10:18Российская атака на Запорожье: трое раненых, часть области осталась без света
25 ноября 2026, 09:54Кто имеет право задерживать и доставлять людей в ТЦК: что предусматривает приказ №423
25 ноября 2026, 09:28Пятеро пострадавших и масштабные пожары: последствия атаки на Волынь
25 ноября 2026, 09:15Свет по 9,7 грн, газ по 22 грн МВФ предлагает новые тарифы для украинцев
25 ноября 2026, 08:57Россия атаковала Украину 112 дронами: есть попадания на 18 локациях
25 ноября 2026, 08:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Все блоги »