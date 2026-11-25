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В ночь на 25 ноября российский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Полтавском районе. В результате попадания на территории объекта возник пожар

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.

По его словам, вражеский БпЛА попал по территории одного из промышленных предприятий.

На место происшествия прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работавшие над ликвидацией пожара.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники разных типов.