Росіяни вдруге вдарили по Південному мосту в Києві

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Зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Є влучання у Південний міст. Екстрені служби прямують на місце

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМВА передає RegioNews.

Через повторне влучання у Південний міст рух метро та наземного громадського транспорту зупинено.

За даними Київського метрополітену, пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро.

Окрім того, в Дарницькому районі пошкоджено верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку. Там виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, напередодні окупанти вже атакували Південний міст. Після огляду фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень конструкцій.

Також 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школи у Солом'янському районі міста – виникло загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.