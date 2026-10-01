Пограничники ударили дронами по укрытиям и антеннам россиян
Украинские военные показали новые кадры с фронта. Защитники ударили по укрытиям оккупантов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу "Стрикс" 4 пограничного отряда. Видео было сделано на Южно-Слобожанском направлении.
Украинские защитники успешно атаковали 2 транспортных средства, 9 укрытий, личный состав противника, вражеский дрон "почекун" и антенну связи.
"Противник пытался скрыть технику, личный состав и оборудование на разных участках местности. Но современные средства наблюдения позволяют вовремя выявлять то, что враг пытается замаскировать", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показали, как они уничтожают вражеские "шахеды".
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