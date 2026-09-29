В Киеве под завалами корпуса НАН Украины обнаружили тело: уже двое погибших
В Киеве до двух человек возросло число погибших в результате российского удара по корпусу Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
При разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одного человека.
Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.
Напомним, днем 28 сентября российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. Возник пожар, в помещении находились люди.
По данным столичного мэра Виталия Кличко, в Киеве в результате атак врага 28 сентября пострадали 26 человек. 8 раненых медики госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.
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