Зеленский наградил 1759 защитников Украины: 716 – посмертно

Фото: Офис Президента

Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента, передает RegioNews.

Военных награили за мужество и самоотверженность при защите Украины, а также за заслуги в защите информационного пространства государства.

Защитники получили, в частности, награду президента "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги и Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Больше всего награжденных – по отдельным решениям президента: 513 защитников, из которых 212 – посмертно; 331, из которых 194 – посмертно; 365, из которых 99 – посмертно; и 522, из которых 192 – посмертно.

Еще 19 защитников посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Также Зеленский присвоил звание "Заслуженный журналист Украины" полковникам Александру Гайну и Анатолию Стельмаху.

Как известно, 1 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Этот государственный праздник основали в 2014 году. В этот день чествуют всех, кто защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также память погибших защитников и защитниц.