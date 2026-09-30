Людей Коломойского и Боголюбова выгнали из "Бориважа": терминал вернули владельцу по решению суда

Фото: ООО "Агротерминал Логистик"

29 сентября владелец морского терминала "Бориваж" в Одесской области – ООО "Агротерминал Логистик" – вернул себе контроль над комплексом на основании решения суда, которое ООО "Терминал "Бориваж" почти две недели отказывалось исполнять

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Агротерминал Логистик", передает RegioNews.

Речь идет о решении Хозяйственного суда города Киева от 30 июня 2026 года по делу №910/11034/24 (910/14853/25). Суд признал недействительным договор аренды №112 от 1 августа 2024 года, по которому ООО "Терминал "Бориваж" пользовалось комплексом, и обязал ООО "Терминал "Бориваж" вернуть имущество владельцу. 17 сентября 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение без изменений – с этого дня оно вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению.

Текст решения опубликован в Едином государственном реестре судебных решений: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138183895

Владельцем самого терминала еще с 2016 года является ООО "Агротерминал Логистик". ООО "Терминал "Бориваж", почетным гендиректором которого является Сергей Фролов, лишь пользовалось им на основании договора аренды, который теперь признан недействительным. При этом Сергей Фролов – давний бизнес-партнер бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Именно он в 2009 году привлек их в качестве партнеров к строительству "Бориважа", а сам терминал входил в агрохолдинг группы "Приват".

"Несмотря на вступление в законную силу этого судебного решения, в нарушение ст. 129-1 Конституции Украины и ст. 326 ГПК Украины, ООО "Терминал "Бориваж" добровольно возвращать имущественный комплекс его владельцу отказалось. Им и другими лицами, связанными с Сергеем Фроловым, предпринимались процессуальные действия, направленные на воспрепятствование фактическому возврату имущества, что является уголовно наказуемым деянием согласно ст. 382 УК Украины", – комментирует Игорь Шеин, юрист ООО "Агротерминал Логистик".

29 сентября представители владельца вместе с охранной компанией и Государственной службой охраны при МВД взяли территорию терминала под охрану. Общественный порядок обеспечивали более сотни правоохранителей.

"Целью событий 29 сентября было не завладение чужим имуществом, а исполнение судебного решения, восстановление фактического контроля законного владельца над принадлежащим ему имуществом, обеспечение его защиты и сохранности, в том числе сельскохозяйственной продукции, которая находится на территории комплекса", – поясняет юрист.

На момент возврата терминала на его территории находились работники ООО "Терминал "Бориваж".

"Могу отметить, что никаких насильственных действий, а также действий, которые могли бы унижать честь или достоинство присутствующих лиц, не совершалось. Всем работникам, находившимся на территории комплекса, было предложено спокойно собрать личные вещи и предоставлено для этого достаточно времени", – добавляет юрист.

Руководство ООО "Терминал "Бориваж" назвало события "рейдерским захватом" и обратилось в полицию. По словам юриста, информацию о "захвате" распространяли среди правоохранителей уже тогда, когда договор аренды был признан судом недействительным.

"Сергей Фролов не является и не являлся владельцем соответствующего недвижимого имущества. Такие обращения могут восприниматься как элемент спора между сторонами и попытка помешать фактическому возврату законному владельцу его имущества. А голословные заявления и умышленное воспрепятствование исполнению судебного решения могут стать основанием для заявления о совершении уголовного правонарушения по ст. 383 УК Украины – заведомо ложное сообщение", – подчеркивает юрист ООО "Агротерминал Логистик".

Сейчас работу терминала не останавливают. Владельцам зерна, которое хранится на мощностях комплекса, предложили забрать продукцию по подтверждающим документам или продолжить сотрудничество по новым договорам. Также запланирована инвентаризация с привлечением независимого сюрвейера – владельцы продукции могут присутствовать или привлечь собственных экспертов.

В том же решении суд установил, что плата за пользование терминалом была существенно ниже экономически обоснованного уровня.

"В дальнейшем терминал должен генерировать доход, который может быть направлен на восстановление платежеспособности ООО "Агротерминал Логистик", выполнение его обязательств перед кредиторами, уплату налогов в государственный бюджет и поддержку Сил обороны Украины, а не на вывод средств в пользу подсанкционных лиц, как это, по имеющейся информации, происходило при предыдущем руководстве", – подытоживает юрист.