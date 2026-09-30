Россиянин и украинец подрались в кабине Flydubai: самолет экстренно сел в Саудовской Аравии

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Пассажирский самолет Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, подал два сигнала тревоги и изменил курс, после чего приземлился в городе Табук в Саудовской Аравии

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Times of Israel.

Сначала самолет передал код 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию. Впоследствии экипаж активировал код 7500 – сигнал о возможном незаконном вмешательстве или захвате самолета. Это повлекло за собой опасения относительно возможного похищения воздушного судна.

Впоследствии стало известно, что причиной инцидента, по предварительным данным, стало столкновение между пилотами. Израильские СМИ сообщали, что конфликт в кабине экипажа перерос в физическую потасовку. По информации израильского 12 канала, один из пилотов имеет российское происхождение, а другой – украинское.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Табук. В Flydubai подтвердили, что во время рейса произошел инцидент, но все пассажиры находятся в безопасности, их состояние проверили.

Обстоятельства конфликта между членами экипажа выясняются.

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