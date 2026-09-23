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23 сентября 2026, 07:06

РФ атакует Киев: в столице приостановили движение городской электрички, возникли пожары

23 сентября 2026, 07:06
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение городской электрички в обоих направлениях

Об этом сообщили КГГА и мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"По информации Kyiv City Express, движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для столицы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в Соломенском районе обломки рухнули между жилыми домами и на территории транспортного предприятия. Там возник пожар.

Также в Голосеевском районе произошел пожар в складских помещениях. Экстренные службы направляются на место.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, днем 22 сентября российские военные атаковали Одесскую область реактивными дронами. В результате удара погиб 23-летний мужчина, еще два человека получили травмы.

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