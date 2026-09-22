Гречка будет дорожать: к каким ценам готовиться

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В Украине ожидается удорожание круп. Больше всего вырастет цена гречки

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина рассказала, что за 2026 год гречка подорожала на 70,8%. В июле средняя цена упала на 3,3% - до 76,67 гривны за килограмм.

"На формирование розничных цен все большее влияние оказывают затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда", - говорит эксперт.

Она добавила, что, вероятно, в августе подорожает большинство видов круп. По мнению эксперта, больше всего подорожает именно гречка. Ученая прогнозирует, что цена на эту крупу может вырасти на 3-5% и достичь 80-83 гривен за килограмм.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.