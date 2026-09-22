Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину: шесть человек пострадали

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 22 сентября российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов и ударов шесть человек получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской области, передает RegioNews .

Больше атак атаковала Никопольщина. Российские войска били по Никополю, а также Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинам.

В результате атак повреждены музей, многоквартирные и частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили. В больницу в тяжелом состоянии доставили 49-летнюю женщину и 72-летнего мужчину.

В Кривом Роге российскими ударами повреждено промышленное предприятие.

В Зеленодольско общине на Криворожье поврежден частный дом. Там ранений получили четыре человека. Среди них 37-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Днепровском районе в результате атак возникли пожары. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Напомним, что днем 22 сентября российские военные атаковали Одесскую область реактивными дронами. В результате удара погиб 23-летний мужчина, еще два человека получили травмы.