"Могу говорить только час в день": певица Наталья Валевская перенесла серьезную операцию

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

Как рассказала артистка, это началось, когда она подхватила сильный вирус. Однако, несмотря на болезнь, она вышла на сцену. В результате из-за напряжения во время заболевания у нее произошло кровоизлияние и отслоение края голосовой связки.

"Говорю только шестой день. Я еще ограничена в говорении, это возможно лишь час в день. Еще нельзя после операции говорить много, надо беречь свой голос. Я заболела очень сильным вирусом и поехала все равно выступать. Тогда произошло кровоизлияние и отслоение края голосовой связки, которое никакими лекарствами, никакими заливками невозможно устранить. Поэтому мы с врачом посоветовались, и она сказала, что хочешь или не хочешь, но операцию придется запланировать", - рассказала Наталья Валевская.

Сейчас он уже восстанавливается. Однако должен беречь голос и не перенапрягаться.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления из-за кровоизлияния в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.