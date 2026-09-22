Харьков атаковал вражеский БпЛА: поврежден автосалон, есть пострадавшая
Днем 22 сентября в Киевском районе Харькова зафиксировали удар вражеского беспилотника
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, пострадала 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.
По уточненной информации, БпЛА попал в открытую территорию. В результате удара поврежден автосалон.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, в ночь на 22 сентября армия РФ совершила очередную массированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
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