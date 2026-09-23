Россияне дважды атаковали Изюм: применили 12 КАБов, пострадали семь человек
22 сентября российские войска дважды атаковали Изюм Харьковской области. По предварительным данным, всего враг применил 12 управляемых авиабомб
Об этом сообщила Изюмская МВА, передает RegioNews.
Первый удар произошел с 21:30 до 21:50. Россияне применили, по предварительным данным, восемь КАБов. Попадание зафиксировали ориентировочно в районах Верхнего поселка и ИОМЗ.
В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, в местах попаданий возникли пожары. Также в районах ударов пропало электроснабжение.
В 22:40 враг нанес по Изюму повторный удар, применив, по предварительным данным, еще четыре КАБа. Попадание зафиксировали ориентировочно в районе Нефтяника. Повреждены жилые многоквартирные дома, возник пожар.
По состоянию на утро известно о семи пострадавших. Среди них – 11-летний ребенок, получивший острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за обстрелов в Изюме возникли масштабные перебои с электроснабжением. С вечера без электричества остались абоненты в районах Верхнего поселка, ИОМЗ, Железнодорожного рынка и Нефтяника.
Около пяти часов к обесточенным районам добавились центральная и южная части Изюма, а также части Гончаровки и Песок.
Специалисты АО "Харьковоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, в течение 22 сентября российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов и ударов шесть человек получили ранения.