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23 сентября 2026, 07:25

Россияне дважды атаковали Изюм: применили 12 КАБов, пострадали семь человек

23 сентября 2026, 07:25
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Фото: Изюмская МВА
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22 сентября российские войска дважды атаковали Изюм Харьковской области. По предварительным данным, всего враг применил 12 управляемых авиабомб

Об этом сообщила Изюмская МВА, передает RegioNews.

Первый удар произошел с 21:30 до 21:50. Россияне применили, по предварительным данным, восемь КАБов. Попадание зафиксировали ориентировочно в районах Верхнего поселка и ИОМЗ.

В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, в местах попаданий возникли пожары. Также в районах ударов пропало электроснабжение.

В 22:40 враг нанес по Изюму повторный удар, применив, по предварительным данным, еще четыре КАБа. Попадание зафиксировали ориентировочно в районе Нефтяника. Повреждены жилые многоквартирные дома, возник пожар.

По состоянию на утро известно о семи пострадавших. Среди них – 11-летний ребенок, получивший острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за обстрелов в Изюме возникли масштабные перебои с электроснабжением. С вечера без электричества остались абоненты в районах Верхнего поселка, ИОМЗ, Железнодорожного рынка и Нефтяника.

Около пяти часов к обесточенным районам добавились центральная и южная части Изюма, а также части Гончаровки и Песок.

Специалисты АО "Харьковоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в течение 22 сентября российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов и ударов шесть человек получили ранения.

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