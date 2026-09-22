В Херсонской области российский беспилотник атаковал автомобиль: погиб 63-летний мужчина

Фото: Общественное Херсон

Российские военные днем 22 сентября атаковали беспилотником легковой автомобиль в поселке Нововоронцовка Херсонской области. В результате удара погиб 63-летний мужчина

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, атака произошла около 13:10. Российский беспилотник ударил по легковому автомобилю, который двигался по одной из улиц поселка.

В результате атаки находившийся в автомобиле мужчина погиб.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, днем 22 сентября в Киевском районе Харькова зафиксировали удар вражеского беспилотника.