В Херсонской области российский беспилотник атаковал автомобиль: погиб 63-летний мужчина
Российские военные днем 22 сентября атаковали беспилотником легковой автомобиль в поселке Нововоронцовка Херсонской области. В результате удара погиб 63-летний мужчина
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, атака произошла около 13:10. Российский беспилотник ударил по легковому автомобилю, который двигался по одной из улиц поселка.
В результате атаки находившийся в автомобиле мужчина погиб.
По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, днем 22 сентября в Киевском районе Харькова зафиксировали удар вражеского беспилотника.
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