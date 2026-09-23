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23 сентября 2026, 00:55

Известный шоумен раскрыл, сколько украинские звезды зарабатывают на корпоративах

23 сентября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Украинский шоумен Дядя Жора рассказал, как актуальны гонорары украинских звезд. Он также назвал певицу, которая в последнее время имеет больше внимания

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Дядя Жора объяснил, что цены на выступления украинских артистов существенно отличаются в зависимости от их популярности. Например, топовые артисты могут просить 20 тысяч долларов и больше за свое выступление. Для начинающих стоимость будет стартовать от 1500 долларов, но после появления хита – ценник может возрасти до 3-4 тысяч долларов.

По словам Дяди Жоры, в последнее время больше всего внимания получает Алена Омаргалиева. Ее украинцы часто хотят видеть на своих свадьбах, фестивалях и других мероприятиях.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.

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