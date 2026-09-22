Дизель идет на убыль: на АЗС обновили цены
В Украине последние недели стоимость горючего только росла. При этом последние дни дизель наконец-то начал падать в цене
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 22 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,55 гривны за литр (+0,22 гривны);
- бензин А-95 – 89,23 гривны за литр (+0,08 гривны);
- бензин А-92 – 85,88 гривны за литр (+0,72 гривны);
- дизтопливо – 98,51 гривны за литр (-0,04 гривны);
- автогаз – 43,95 гривны за литр (+0,19 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Гречка будет дорожать: к каким ценам готовиться
22 сентября 2026, 23:40В Одесской области в СИЗО пытали экс-военного ТЦК
22 сентября 2026, 23:15Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину: шесть человек пострадали
22 сентября 2026, 22:56Зеленский встретился с Трампом: будет ли энергетическое перемирие с РФ
22 сентября 2026, 22:50В Запорожье россияне ударили по торговому центру: здание горит
22 сентября 2026, 22:35В Киеве студентов не пускали в укрытие
22 сентября 2026, 22:20Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы
22 сентября 2026, 22:07В центре Харькова 17-летняя девушка ударила незнакомца ножом в спину
22 сентября 2026, 21:57В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы
22 сентября 2026, 21:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »