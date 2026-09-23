734 удара за сутки: РФ атаковала Запорожскую область, есть погибший и трое раненых

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, один человек погиб, еще трое получили ранения в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району.

По данным областных властей, враг осуществил:

21 авиаудар;

559 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;

7 обстрелов из РСЗО;

147 артиллерийских ударов.

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили. В общем поступило 80 сообщений о повреждениях.

Напомним, в течение 22 сентября российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов и ударов шесть человек получили ранения.