734 удара за сутки: РФ атаковала Запорожскую область, есть погибший и трое раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 734 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, один человек погиб, еще трое получили ранения в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району.
По данным областных властей, враг осуществил:
- 21 авиаудар;
- 559 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;
- 7 обстрелов из РСЗО;
- 147 артиллерийских ударов.
В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили. В общем поступило 80 сообщений о повреждениях.
Напомним, в течение 22 сентября российские войска более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов и ударов шесть человек получили ранения.
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