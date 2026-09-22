В Одесской области в СИЗО пытали экс-военного ТЦК
В Одесской области будут судить 45-летнего мужчину из-за пыток. Пострадавшим оказался бывший работник ТЦК
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.
Мужчина уже находился в СИЗО, поскольку он фигурант уголовного дела. В мае к нему поместили в камеру бывшего работника ТЦК. Когда мужчина узнал о прежней работе сокамерника, он начал провоцировать его на конфликт, унижать и избивать.
В частности, он снял постель с постели и приказал спать на полу. Также он принуждал потерпевшего совершать унизительные действия, а сам снимал это на телефон.
Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру , который во время оккупации Бучи Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Мужчина был в гражданской одежде, не был вооружен и не участвовал в боевых действиях.