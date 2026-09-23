22:20  22 сентября
В Киеве студентов не пускали в укрытие
22:07  22 сентября
Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы
21:50  22 сентября
В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2026, 01:35

Известному украинскому певцу парализовало лицо: он признался, как это произошло

23 сентября 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский певец Роман Скорпион признался, как ему парализовало лицо. Оказалось, это произошло в жаркий день

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артист рассказал, что инцидент произошел с ним во время жары. Тогда он включил кондиционер в авто и направил поток ледяного воздуха прямо на себя. После этого врачи диагностировали ему паралич Белла, из-за чего часть его лицевых мышц перестала нормально функционировать.

"Я пришел к специалисту, она сразу назначила мне терапию. Сразу друзья из Киева подключились, начали активно все это прорабатывать, постоянная работа с мимикой, надо было включать мышцы", - говорит Роман Скорпион.

Он признался, что еще совсем недавно он не мог полноценно контролировать собственное лицо. Сейчас его состояние постепенно улучшается, но процесс реабилитации продолжается.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления через кровоизлияние в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Актриса Мила Сивацкая стала мамой
22 сентября 2026, 01:35
"Сын не хочет ходить в укрытие": известная украинская модель задумалась о выезде из Киева
22 сентября 2026, 00:55
Экс-муж известной блогерши оказался аферистом и обобрал ее до нитки
22 сентября 2026, 00:35
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
"Могу говорить только час в день": певица Наталья Валевская перенесла серьезную операцию
23 сентября 2026, 01:55
Известный шоумен раскрыл, сколько украинские звезды зарабатывают на корпоративах
23 сентября 2026, 00:55
Дизель идет на убыль: на АЗС обновили цены
22 сентября 2026, 23:55
Гречка будет дорожать: к каким ценам готовиться
22 сентября 2026, 23:40
В Одесской области в СИЗО пытали экс-военного ТЦК
22 сентября 2026, 23:15
Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину: шесть человек пострадали
22 сентября 2026, 22:56
Зеленский встретился с Трампом: будет ли энергетическое перемирие с РФ
22 сентября 2026, 22:50
В Запорожье россияне ударили по торговому центру: здание горит
22 сентября 2026, 22:35
В Киеве студентов не пускали в укрытие
22 сентября 2026, 22:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Все блоги »