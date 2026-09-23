Известному украинскому певцу парализовало лицо: он признался, как это произошло

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Украинский певец Роман Скорпион признался, как ему парализовало лицо. Оказалось, это произошло в жаркий день

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артист рассказал, что инцидент произошел с ним во время жары. Тогда он включил кондиционер в авто и направил поток ледяного воздуха прямо на себя. После этого врачи диагностировали ему паралич Белла, из-за чего часть его лицевых мышц перестала нормально функционировать.

"Я пришел к специалисту, она сразу назначила мне терапию. Сразу друзья из Киева подключились, начали активно все это прорабатывать, постоянная работа с мимикой, надо было включать мышцы", - говорит Роман Скорпион.

Он признался, что еще совсем недавно он не мог полноценно контролировать собственное лицо. Сейчас его состояние постепенно улучшается, но процесс реабилитации продолжается.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления через кровоизлияние в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.