Враг атаковал транспортную инфраструктуру в Житомирской области: возник пожар
Утром 22 сентября российские войска нанесли удар по одному из объектов транспортной инфраструктуры в Житомирской области
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.
Из-за падения беспилотника на территории возник пожар. Из-за угрозы повторных вражеских ударов чрезвычайники некоторое время не могли начать тушение. Как только ситуация с безопасностью стабилизировалась, спасатели ликвидировали пожар.
По предварительной информации, погибших и травмированных нет.
Напомним, в ночь на 22 сентября армия РФ совершила массированную атаку на Украину: запустила "Ониксы", "Искандеры", "Калибры" и более 200 дронов. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 22 локациях.
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