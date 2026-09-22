Фото: ГСЧС

Утром 22 сентября российские войска нанесли удар по одному из объектов транспортной инфраструктуры в Житомирской области

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за падения беспилотника на территории возник пожар. Из-за угрозы повторных вражеских ударов чрезвычайники некоторое время не могли начать тушение. Как только ситуация с безопасностью стабилизировалась, спасатели ликвидировали пожар.

По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 22 сентября армия РФ совершила массированную атаку на Украину: запустила "Ониксы", "Искандеры", "Калибры" и более 200 дронов. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 22 локациях.