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22 сентября 2026, 22:07

Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы

22 сентября 2026, 22:07
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Фото: Одесская областная прокуратура
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Днем 22 сентября российские военные атаковали Одесскую область реактивными дронами. В результате удара погиб 23-летний мужчина, еще два человека получили травмы

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным Одесской областной прокуратуры, российские военные атаковали объекты гражданской инфраструктуры региона. В частности, повреждено складское помещение.

В результате атаки погиб 23-летний мужчина. Травмы получили еще двое мужчин в возрасте 20 и 39 лет. Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, повлекшие гибель человека.

Напомним, что 22 сентября 2026 года российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками различных типов. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших и семерых раненых.

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