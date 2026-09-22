В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы

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В Ровно задержан дилер. Он продавал наркотики в особо крупных размерах

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно задержан 35-летний мужчина. Оказалось, он организовал наркобизнес. Наркотики он покупал в соцсетях, а затем планировал продать на территории области путем "закладок". Правоохранители нашли у него наркотиков более чем на 2 миллиона гривен.

В настоящее время мужчина в следственном изоляторе. Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.