В Киеве студентов не пускали в укрытие

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители проверяют возможное нарушение безопасности. Речь идет о студентах, которых не пускали в укрытие.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители в соцсетях увидели публикацию о том, что в одном из столичных университетов студентов во время воздушной тревоги не пускали в укрытие. Правоохранители начали проверку.

Напомним, ранее ввели новый порядок оповещения о воздушной угрозе, предусматривающий разный алгоритм действий в зависимости от уровня опасности. Теперь желтый уровень воздушной угрозы не означает автоматической остановки или переноса культурного события.