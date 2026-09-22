В Киеве студентов не пускали в укрытие
В Киеве правоохранители проверяют возможное нарушение безопасности. Речь идет о студентах, которых не пускали в укрытие.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители в соцсетях увидели публикацию о том, что в одном из столичных университетов студентов во время воздушной тревоги не пускали в укрытие. Правоохранители начали проверку.
Напомним, ранее ввели новый порядок оповещения о воздушной угрозе, предусматривающий разный алгоритм действий в зависимости от уровня опасности. Теперь желтый уровень воздушной угрозы не означает автоматической остановки или переноса культурного события.
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