22:20  22 сентября
В Киеве студентов не пускали в укрытие
22:07  22 сентября
Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы
21:50  22 сентября
В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2026, 22:20

В Киеве студентов не пускали в укрытие

22 сентября 2026, 22:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители проверяют возможное нарушение безопасности. Речь идет о студентах, которых не пускали в укрытие.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители в соцсетях увидели публикацию о том, что в одном из столичных университетов студентов во время воздушной тревоги не пускали в укрытие. Правоохранители начали проверку.

Напомним, ранее ввели новый порядок оповещения о воздушной угрозе, предусматривающий разный алгоритм действий в зависимости от уровня опасности. Теперь желтый уровень воздушной угрозы не означает автоматической остановки или переноса культурного события.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев полиция воздушная тревога укрытия
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Одесской области в СИЗО пытали экс-военного ТЦК
22 сентября 2026, 23:15
Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину: шесть человек пострадали
22 сентября 2026, 22:56
Зеленский встретился с Трампом: будет ли энергетическое перемирие с РФ
22 сентября 2026, 22:50
В Запорожье россияне ударили по торговому центру: здание горит
22 сентября 2026, 22:35
Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы
22 сентября 2026, 22:07
В центре Харькова 17-летняя девушка ударила незнакомца ножом в спину
22 сентября 2026, 21:57
В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы
22 сентября 2026, 21:50
В Днепропетровской области будут судить мужчину за убийство 88-летней тети
22 сентября 2026, 21:36
В Ровенской области будут судить злоумышленника, который нанес тяжелое ножевое ранение знакомому
22 сентября 2026, 20:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Все блоги »