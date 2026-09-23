РФ атакує Київ: у столиці призупинили рух міської електрички, виникли пожежі

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У Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках

Про це повідомили КМДА та мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у Солом’янському районі уламки впали між житловими будинками та на території транспортного підприємства. Там виникла пожежа.

Також у Голосіївському районі сталася пожежа у складських приміщеннях. Екстрені служби прямують на місце.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вдень 22 вересня російські військові атакували Одеську область реактивними дронами. Внаслідок удару загинув 23-річний чоловік, ще двоє людей дістали травм.