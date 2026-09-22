В Киеве чиновник устроил бизнес на взятках из лесничества: "откаты" ежемесячно

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, исполняющий обязанности начальника одного из отделов Госэкоинспекции требовал с каждого агролесничества 500 долларов ежемесячно. За эти деньги он обещал им отсутствие проверок и никакой реакции на нарушение. Деньги должны были передаваться регулярно: до 10 числа каждого месяца.



В схему чиновник привлек своего отца и родственника, который является лесничим одного из государственных предприятий. Из-за последнего передавали взятки.



Лесничий был задержан сразу после того, как он получил 2 тысячи долларов. Вместе с ним были задержаны еще двое участников схемы. В настоящее время всем выбрана зарубежная мера в виде содержания под стражей с залогом 665 600 гривен каждому.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.