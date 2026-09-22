В Киеве чиновник устроил бизнес на взятках из лесничества: "откаты" ежемесячно
В Киеве разоблачили схему вымогательства по агролесничеству. Злоумышленники потребовали взятки ежемесячно для отсутствия проверок
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, исполняющий обязанности начальника одного из отделов Госэкоинспекции требовал с каждого агролесничества 500 долларов ежемесячно. За эти деньги он обещал им отсутствие проверок и никакой реакции на нарушение. Деньги должны были передаваться регулярно: до 10 числа каждого месяца.
В схему чиновник привлек своего отца и родственника, который является лесничим одного из государственных предприятий. Из-за последнего передавали взятки.
Лесничий был задержан сразу после того, как он получил 2 тысячи долларов. Вместе с ним были задержаны еще двое участников схемы. В настоящее время всем выбрана зарубежная мера в виде содержания под стражей с залогом 665 600 гривен каждому.
Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.