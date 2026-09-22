Хотел поджечь сигарету электрокипятильником: на Ровенщине травмировался 17-летний парень

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Костопольщине 17-летний парень получил ожоги в результате взрыва электрокипятильника. Инцидент произошел вечером 21 сентября в селе Малый Мидск

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно известно, что дома парень пытался поджечь сигарету с помощью электрокипятильника. В этот момент прибор взорвался.

В результате происшествия юноша получил взрыво-ожоговую травму и термические ожоги лица и глаз II степеней. Его госпитализировали в больницу.

По факту происшествия полицейские проверяют и устанавливают все обстоятельства.

Правоохранители призывают пользоваться электроприборами только по назначению и соблюдать правила безопасности. Неосторожность при их использовании может привести к серьезным травмам.

Напомним, во Львовской области взорвался газовый баллончик в квартире на девятом этаже. В квартире выбило окно на балконе. К счастью, никто не пострадал.