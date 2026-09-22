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22 сентября 2026, 12:24

Подостерегли возле дома и избили молотками: в Кривом Роге напали на предпринимателя

22 сентября 2026, 12:24
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Кривом Роге неизвестные устроили нападение на 40-летнего местного предпринимателя – владельца автоплощадки. Мужчину избили у подъезда его дома

Об этом сообщает "Свои. Кривой Рог", передает RegioNews.

Двое мужчин в балаклавах ждали предпринимателя среди бела дня у его дома. Когда он появился, злоумышленники напали на него и несколько раз ударили молотками.

Потерпевшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и многочисленные гематомы.

Правоохранители уже установили одного из вероятных участников нападения. По предварительной информации, следствие проверяет версию о возможном заказе преступления.

Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленников устанавливают правоохранители.

Напомним, в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину – в лицо.

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