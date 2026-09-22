В центре Хмельницкого ко Дню мира создали живую цепь

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницком ко Дню мира провели акцию, объединившую детей, студентов, курсантов-пограничников и ветеранов

Как передает RegioNews, мероприятие организовала областная ячейка ОО "Захист Держави".

В центре города участники создали живую цепь единства и с помощью фонариков выложили слово "МИР" возле Государственного Флага Украины.

Во время акции дети передали свои рисунки курсантам Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Студенты также присоединились к мероприятию, держа бумажных белых голубей – символ мира и стремление к жизни в свободной Украине.

Организаторы отметили, что мероприятие имело целью объединить разные поколения вокруг общих ценностей и напомнить о важности мира для украинцев.

"Ибо Мир – это не просто мечта. Это свет, который мы бережем и передаем из рук в руки", – отметили в ОО.

К акции присоединились представители Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии и ГС "Ветеранский союз Украины".

Напомним, недавно в Ровенской области волонтеры города Вараш совместно с ОО "Захист Держави". провели благотворительную ярмарку. Главной целью стал сбор для военных. В результате удалось собрать 122 тысяч гривен.