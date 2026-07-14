Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, 34-летняя женщина и 31-летний мужчина из Одесской области сотрудничали с администратором телеграм-канала. Свои услуги дельцы рекламировали в мессенджере, где и находили клиентов. Стоимость побега составила 10 тысяч долларов с одного человека. Эти деньги мужчины перечисляли на криптокошелек организатора.

По указанию администратора мужчины из семи областей Украины прибыли в Одессу, откуда вместе с его пособниками на внедорожниках направились к приграничью. Чтобы поездка была не только комфортной, но и беспрепятственной, впереди автомобилей двигались два наблюдателя.

Пограничники задержали всех участников группы еще задолго до места высадки. При задержании у дельцов изъяли автомобили и мобильные телефоны.

Обеим организаторам объявили подозрение по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: почти 1 миллион гривен для женщины и 500 тысяч гривен для мужчины.

В отношении 13 нарушителей границы составили протоколы об административной ответственности.

Напомним, на Буковине задержали военного, который переправлял мужчин в Румынию. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов с человека. Вырученные средства распределяли между всеми участниками схемы